День лёгких ДТП: на дорогах Петербурга и области за сутки всего 10 пострадавших и ни одного погибшего

Статистика ГИБДД за 13 февраля радует глаз, несмотря на общее количество аварий: на дорогах Петербурга и Ленобласти за минувшие сутки не погибло ни одного человека и только 10 получили травмы. Это почти в три раза меньше, чем за предыдущий день.

Как сообщает 14 февраля УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в среду на петербургских дорогах произошло 408 ДТП, а на областных – 56. Причем в дорожных авариях в области никто не пострадал. В Петербурге пострадавшие были в девяти ДТП – травмы получили 10 человек. Детей среди них нет.

Одним из серьезных ДТП, произошедших в Петербурге 13 февраля, стал наезд на пешехода в Невском районе города. Как рассказали «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД, около 18:12 у дома 31, корпус 1, по Шлиссельбургскому проспекту 43-летняя женщина на автомобиле Chevrolet Captiva сбила 30-летнего мужчину. По предварительным данным, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. В результате мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

В ГИБДД разыскивают очевидцев еще одного ДТП с пешеходом, которое произошло вечером 11 февраля. По данным ведомства, около 19:30 напротив дома 127 по Пролетарской улице в Колпино неизвестный водитель на неустановленной машине сбил ребенка 2004 года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого водитель скрылся.

Подросток получил сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму, перелом голени и рваную рану надбровной дуги. Пострадавшего госпитализировали.

Очевидцев произошедшего просят помочь расследованию, позвонив по телефону 573-05-88 или обратившись в ОГИБДД ОМВД России по Колпинскому району по адресу: улица Тазаева, дом 28.