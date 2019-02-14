У Apple самые ненадежные беспилотники. По мнению самой Apple

Калифорнийская дорожная служба (Department Of Motor Vehicle) предала гласности отчеты компаний, тестирующих беспилотники в этом штате. В отчетах отражены все случаи, когда испытателям приходилось отключать автопилот и брать управление на себя.

Отчет охватывает период с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года. По сути дела, документ представляет собой сведенные воедино данные, предоставленные самими компаниями. Издание 9to5Mac нашло эти сведения любопытными.

То, как часто водителю беспилотника приходится вмешиваться в управление, по мнению 9to5mac, безусловно говорит о надежности или ненадежности системы. При этом надо учитывать, что такие случаи могут происходить как по инициативе водителя, так и по инициативе самой системы автопилота. В отчетах отражены оба случая, причем не указано, какая доля приходится на какой.

Оказалось, что самые «надежные» беспилотники у ветерана и лидера беспилотных технологий Waymo. В прошлом году автомобиль, оборудованный системой Waymo, проехал почти 18 тысяч километров без единого случая вмешательства человека. На втором месте автономные автомобили дочерней компании General Motors – GM Cruise, их показатель в два раза меньше.

Удивительно, но на самом последнем месте в «рейтинге надежности» среди всех 25 фирм, тестирующих автономные технологии в Калифорнии, неожиданно оказалась компания, всегда считавшаяся лидером инноваций и передовых технологий – Apple. Беспилотники «одной яблочной компании» оказались не в состоянии проезжать в среднем более двух километров (1,1 мили) без того, чтобы им не потребовалось вмешательство человека.

При этом, подчеркивает 9to5mac, к таким отчетам надо относиться с осторожностью. Поскольку они предоставляются самими компаниями и фактически никак не проверяются государственными чиновниками, приведенные цифры могут не совсем правильно отражать действительное положение дел.

Некоторые компании могут намеренно завышать «беспилотный» пробег в надежде доказать свои преимущества инвесторам или тому же Department Of Motor Vehicle, от которого зависит разрешение на дальнейшие тесты.

Но в случае с Apple вполне может иметь место обратное: «яблочная компания» известна своей маниакальной страстью к секретности и болезненной подозрительностью по отношению как к конкурентам, так и к собственным сотрудникам. Поэтому, как предполагает 9to5mac, вполне возможно намеренное занижение показателей компанией Тима Кука для того, чтобы ввести в заблуждение конкурентов.

«Проект Титан» (кодовое название беспилотника Apple) совсем недавно попал в топ новостей. Компания подтвердила, что уволила более 200 сотрудников, но при этом продолжает «верить, что автономные системы имеют огромное будущее».