Спасенного при обрушении дома в Магнитогорске малыша выписали из больницы

Малыша, извлеченного из-под завалов после обрушения жилого дома в Магнитогорске, выписали из больницы. Ваня, которому не исполнилось еще и года, провел в столичном НИИ неотложной детской хирургии и травматологии полтора месяца.

О выписке Вани 14 февраля сообщает телеканал «Дождь».

ТАСС добавляет, что мальчика и маму провожал президент института Леонид Рошаль вместе с директором НИИ Валерием Митишем. А на улице уральцев встречали сотрудники скорой помощи и МЧС. Они вручили женщине букет цветов.

На борт самолета с семьей сел реаниматолог.

По данным Минздрава, маленькому Ване больше не нужна госпитализация. Врачи будут наблюдать его на дому. Для него обещают разработать индивидуальный план реабилитации.

Напомним, младенца, которому на тот момент было 10 месяцев, нашли спустя сутки после взрыва и обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Он провел 35 часов под обломками при температуре -25. В критическом состоянии ребенка отправили в Москву. Врачи опасались, что придется провести ампутацию ноги, но, к счастью, медикам удалось спасти конечность. Специалисты прогнозируют, что несчастье не вызовет серьезных проблем для малыша в дальнейшем.

В родном городе для семьи мальчика уже выделена новая квартира. Семейная пара воспитывает двоих детей.