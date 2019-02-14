Водитель УАЗа выехал на встречку в Ленобласти и отправил в больницу двух малышей

Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Волховском районе Ленобласти утром 14 февраля. Встретились отечественный автомобиль и иномарка.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 10:40 на 94-м километре автодороги Зуево – Новая Ладога. По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля «УАЗ» по неизвестной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с «Фордом» под управлением 30-летней женщины. Одна из машин опрокинулась.

В результате ДТП в автомобиле Ford пострадали водитель и трое пассажиров, в том числе двое детей в возрасте 3 лет и 12 месяцев. Их состояние уточняется.

По данным «Дорожного инспектора», пострадала семья: мама, папа и дети.

Похожая авария произошла 11 февраля на трассе Волхов – Новая Ладога, тоже в Волховском районе Ленобласти. Там водитель Skoda Yeti выехал на встречку в лоб Renault Megane. В результате в «Рено» пострадали водитель и двое детей-пассажиров. 12 февраля двое детей, 4 и 5 лет, попали в больницу после ДТП в Отрадном. При этом они находились в детских автокреслах.