Призыв премьера Израиля Нетаньяху к «войне» с Ираном заменили на «противостояние»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на конференции по Ближнему Востоку в Варшаве назвал «войну с Ираном» общим интересом участников саммита. В частности, политик призвал к использованию военных действий для свержения иранского правительства, передает 14 февраля телеканал NBC News.

Однако в английском переводе на записях выступления израильского премьера, которые опубликованы в Facebook и Twitter, слово «война» оказалось заменено на более мягкий вариант – «противостояние». Биньямин Нетаньяху выступал в Польше на иврите.

Двухдневная конференция в Варшаве проходит по инициативе США. Россия отказалась от участия из-за «антииранского окраса» мероприятия. В МИД РФ подчеркивали, что «с озабоченностью воспринимают продолжение попыток США навязывать свои односторонние геополитические интересы посредством инициатив, преподносимых как мнение всего международного сообщества».

Громкие антииранские заявления израильского лидера звучат накануне досрочных парламентских выборов в кнессет, которые намечены на 9 апреля.

Накануне Биньямин Нетаньяху подтвердил, что военные Израиля нанесли в понедельник удар по Сирии. Премьер назвал целью удара иранские силы. Израильские танки выпустили несколько снарядов по сопредельным районам Сирии. В частности по зданию разрушенной больницы и наблюдательному посту в провинции Кунейтра.