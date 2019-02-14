Роскомнадзор про перечисление адресов заблокированных порносайтов: «А что не так?»

Роскомнадзор подтвердил «Фонтанке», что сообщение службы в их официальном сообществе «ВКонтакте» не является проделкой хакеров, паблик не взламывался. В День всех влюблённых РКН нетривиально отчитался о блокировке почти 3 тысяч порносайтов.

«Мы не знаем, это много или мало, но некоторые названия доменов довольно-таки смешные (porevoz, trahtor, arbuzik и ananasik dot com). В этот праздничный день к ним добавились сайты upornia (это страна такая?) и cumlouder. Суды пришли к выводу, что на них размещены материалы с вульгарно-натуралистическим изображением анатомических и физиологических подробностей половых актов. Также там нашли информацию о гомосексуальных сношениях и половых актах с участием несовершеннолетних. Среди этих порноресурсов также был заблокирован сайт «секс-коуча» Алекса Лесли (Александр Кириллов). На нем Алекс упорно продвигал идеологию «Сообщества мастеров и охотниц», настоятельно призывал к приумножению беспорядочных сексуальных контактов (в том числе на возмездной основе) и отрицал семейные ценности. В общем, грубо пачкал такое чистое и светлое чувство, как любовь», – сказано в сообщении РКН во «ВКонтакте» .

Читатели паблика в комментариях задались вопросами о смысле перечисления названий заблокированных сайтов при доступности инструментов обхода блокировок и своеобразном шутливом языке повествования. «Это что, реклама была?» – недоумевают одни. «РКН взломали?» – уточняют другие. «Неизвестные взломали аккаунт Роскомнадзора "ВКонтакте". Так подколоть судебную власть даже для меня крутовато», – написал интернет-эксперт Филипп Кулин, который регулярно анализирует блокировки РКН.

Глава пресс-службы Роскомнадзора Вадим Ампелонский в комментарии «Фонтанке» опроверг предположения о взломе.

«А что не так? Что странного в этом сообщении? Почему мы не можем написать с юмором? Просто такая подача материала», – пояснил глава пресс-службы надзорного ведомства.