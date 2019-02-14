Петербурженка признала участие в хищении 45 млн рублей при строительстве Театра Европы. Её роль в схеме суд оценил в два года условно

Смольнинский районный суд Петербурга признал виновной в пособничестве мошенническим хищениям при строительстве Театра Европы Ольгу Шарикову. Решение вынесено 14 февраля.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, предпринимательница признала вину, её дело слушалось в особом порядке. По версии следствия, Александр Пучков в должности гендиректора компаний «Стройсоюз СВ» и «Строительная расчетная компания» (прежнее название фирмы «М-Проект») совместно с фактическим их владельцем Максимом Корнеевым и при пособничестве Шариковой с октября 2015 года по март 2016-го похитил 45,5 млн рублей Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта. Дирекция выступала заказчиком строительства второй сцены Театра Европы на Звенигородской улице стоимостью 2,5 млрд рублей, средства выделялись в рамках реализации федеральной целевой программы «Культура России» на 2012-2018 годы.

Деньги впоследствии были перечислены на счет компании «Театрально-декорационные мастерские» – одного из самых узнаваемых юрлиц по делу о хищениях на строительстве стадиона на Крестовском острове, носящего в настоящее время имя «Газпром Арена». Конечным получателем похищенных бюджетных средств следствие считает «Стройсоюз СВ».

Суд назначил Шариковой наказание в виде лишения свободы сроком 2 года условно с аналогичным испытательным периодом. Дело Пучкова также будет рассмотрено в особом порядке, заседание назначено на 19 февраля, сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде.