10 лот ЖК NEWПИТЕР аккредитован двумя банками

АО «Строительный трест»

В феврале строящийся 10-й лот жилого квартала NEWПИТЕР, расположенный на юго-западной границе Петербурга и области в поселке Новоселье, получил ипотечные аккредитации от «РоссельхозБанка» и банка «АК БАРС».

Данный лот – это 9-этажный кирпичный дом на 183 квартиры, недвижимость в котором реализуется с применением эскроу-счетов, открытых в Банке «Санкт-Петербург».

По условиям АО «РоссельхозБанк» процентная ставка составит от 9,4% при сумме ипотечного кредита до 3 млн рублей, при сумме ипотечного кредита свыше 3 млн рублей – от 9,3%. Первоначальный взнос – от 20% от стоимости квартиры, срок кредитования – до 30 лет, сумма кредита – от 100 тыс рублей до 60 млн. рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитовнаия от АО «РоссельхозБанк» можно ознакомиться на сайте https://www.rshb.ru

ПАО «АК БАРС» предлагает кредит на приобретение жилья со ставкой от 10,5% годовых, первым взносом от 20% и сроком ипотеки от 1 года до 25 лет. Сумма кредита – от 500 тыс рублей до 8 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.akbars.ru

Стоимость квадратного метра в 10-м лоте ЖК NEWПИТЕР начинается от 74 тыс. рублей. В доме запроектированы квартиры от одной до четырех комнат метражом от 39,1 до 116,7 кв. м. Проектом предусмотрен закрытый и свободный от автомобилей двор, комплексное озеленение, игровые, спортивные и рекреационные площадки. Общая площадь квартир составляет 10,9 тыс. кв. м. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2019 года. Продажи с применением эскроу-счетов в 10-м лоте ЖК NEWПИТЕР были открыты в ноябре 2018 года.

АО «Россельхозбанк» лицензия Центрального банка №3349 от 12.08.2015г.

ПАО «АК БАРС» лицензия Центрального банка №2590 от 12.08.2015г.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/