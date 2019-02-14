На Рузовской улице снесли ограду у зданий казарм Семеновского полка. Охранного статуса она не имела

Демонтированная накануне кирпичная ограда с аркой, расположенная между двух зданий комплекса казарм Семеновского и Егерского полков, не входит в состав объекта культурного наследия. Об этом «Фонтанке» 14 февраля сообщили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников.

Очевидцы заметили снос ограды между домами 14 и 14А по Рузовской улице 13 февраля. Обе постройки, служебный флигель и здание приемного покоя, являются охраняемыми памятниками в составе комплекса казарм.

В КГИОП «Фонтанке» пояснили, что демонтированная ограда не входит в состав объекта культурного наследия «Комплекс казарм Семеновского и Егерского полков». При этом сооружение находилось в границах зоны охраны и формирует уличный фронт застройки Введенского канала. Проектная документация в Смольный не поступала. По Градкодексу, подрядчик обязан уведомить о планах по сносу местные власти. Комитет обратился в администрацию Адмиралтейского района с просьбой предоставить информацию о наличии документации относительно данного объекта.

Справка: Комплекс казарм Семеновского и Егерского полков включает в себя 19 зданий в стиле классицизма. Постройки расположены на Загородном проспекте, улице Звенигородской, в Лазаретном и Подъездном переулках и на Рузовской улице. В декабре прошлого года Смольный принял решение сохранить фасад аварийного здания казармы на Звенигородском проспекте. Он будет будут выполнять роль входной группы Малого драматического театра — театра Европы.