Автомобильные технологии внедрили в спальне: с помощью конвейера кровать заботится о справедливости

Разрабатываемые автомобильными компаниями технологии часто находят себе место в самых неожиданных местах, максимально далеких от мира транспортных средств.

Так, инженеры Ford нашли применение своим новшествам ни где бы то, а в обычной спальне. Они встроили автомобильную систему, контролирующую состояние водителя, в двуспальный матрас, и теперь система следит за спящими, в то время как первоначальное её предназначение было следить за бодрствующими.

Вот как работает кровать «от Ford»: матрас оснащен датчиками давления, которые могут определить, залезает ли в какой-то момент ночью один из супругов «на соседскую половину». Если такое случается, то кровать «принимает меры», передвигая «злоумышленника» обратно на его законное место. Делается это с помощью встроенной в кровать конвейерной ленты, которая может перемещать тело человека, рассказывает пресс-служба компании.

Видео: YouTube/Ford Europe

Конечно, это, если хотите, «концепт», демонстрация возможностей. Серийное производство «конвейерных матрасов» не предполагается. Тем не менее этот пример даёт наглядное представление об автомобильных технологиях. Те же конструктивные решения уже применяются в автомобилях Ford: они приводят в движение рулевое управление, когда датчики определяют, что водитель утратил внимание и слишком далеко отклонился от своей полосы движения.

На днях Ford показал ещё одно забавное ноу-хау. В ходе испытаний системы световой сигнализации, предназначенной для беспилотников, водителей прятали в костюм «человек-сиденье».