Петербургский фармпроизводитель Biocad увеличил продажи на 40%. Десятую часть выручки принес экспорт

Чистая выручка биотехнологической компании Biocad в 2018 году выросла на 39,5%, до 21,7 млрд рублей. Об этом сообщил на Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля глава компании Дмитрий Морозов.

Как пояснили в компании, рост финансовых показателей обеспечили продажи препаратов для терапии онкологических заболеваний (увеличились на 25,9% и составили до 16,5 млрд рублей) и аутоиммунных заболеваний (увеличились в четыре раза, до 3,3 млрд рублей). Десятую часть выручки принес экспорт. Всего компания продала за рубеж препаратов на 2 млрд рублей. Самый высокий прирост продаж наблюдался в Латинскую Америку, страны Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Сумма поставок в СНГ в 2018 году превысила 1 млрд рублей.

Сейчас Biocad экспортирует свою продукцию в 21 страну, поставки еще в 50 стран будут запущены в перспективе ближайших пяти лет. К 2023 году компания планирует увеличить долю экспортной выручки до 50%.

В прошлом году компания наращивала производственные мощности. Объем инвестиций в 2018 году составил 2,25 млрд рублей, из них 1,3 млрд рублей — в производственно-лабораторное оборудование. Сейчас на разных стадиях строительства находятся четыре объекта. Сдача в эксплуатацию площадки в Стрельне планируется во втором квартале 2019 года.