На Бронницкой школьника в больницу отправила сорвавшаяся штукатурка

Старшеклассник стал очередной жертвой петербургских улиц 14 февраля. В этот раз пешеход пострадал не от некачественной уборки крыш, опасности которой добавила оттепель, а от слетевшей штукатурки.

Как стало известно «Фонтанке», в полдень в приёмный покой детской городской больницы имени Раухфуса доставили 16-летнего школьника. Пропустить уроки в четверг его заставила штукатурка, под которую он угодил неподалёку от станции метро «Технологический институт».

Подросток рассказал, что шёл в школу по Бронницкой улице, когда от одного из домов отвалилась часть отделочного слоя. Номер дома он пока не вспомнил. Угрозы жизни и здоровью нет, врачи диагностировали ушибы и ссадины.