За оскорбление избирателей чиновников будут штрафовать и лишать работы. Законопроект внесен в Госдуму

Депутат от фракции КПРФ в Госдуме ФС РФ Сергей Казанков подготовил проект закона, которые предусматривает административное наказание за «оскорбительное и неуважительное отношение к избирателям» со стороны чиновников.

Государственным служащим в будущем придется выплатить от 10 до 30 тысяч рублей штрафа за неподобающие реплики об избирателях. В случае повторного нарушения закона или за особо резкие замечания чиновники даже смогут лишиться работы, а также получить запрет занимать определенные должности на срок до трех лет. Об этом 14 февраля "Интерфаксу" рассказал автор законопроекта.

В данный момент наказаний за оскорбления избирателей на законодательном уровне не предусмотрено, хотя чиновники, по мнению Казанкова, порой позволяют себе неподобающие высказывания.

Блогеров и журналистов нововведения не коснутся.