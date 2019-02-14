Врио губернатора Петербурга Александр Беглов: Город застыл в развитии, нам нужен триллион

К 2022 году городской бюджет станет «бездефицитным», а к 2025 году объем казны составит 1 трлн рублей. Такое заявление 14 февраля сделал временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов на коллегии местного управления федеральной налоговой службы, сообщает корреспондент «Фонтанки».

«Если говорить о бюджете 2019 года, то те доходы, которые мы получили, позволили нам сделать только социально направленный бюджет. Нам не хватило части средств на развитие. Мы заложили основы развития в 2019 году, но этих средств недостаточно. Нам удалось сделать самое главное: это прежде всего заложить средства на выполнение майских указов президента РФ, – заявил налоговикам Беглов. – Бездефицитный бюджет к 2022 году и 1 трлн рублей к 2025 году – это та задача, которая сегодня стоит перед Санкт-Петербургом. Да, она амбициозная, да, она не простая, но я уверен, что мы с этим справимся… Наша казна должна соответствовать статусу города. Те средства, которые мы сегодня получаем, не соответствуют статусу города федерального значения. Нам нужен 1 трлн рублей, и мы должны с вами это сделать. У нас должен быть бюджет развития… Город немножко застыл в своей паузе развития, нам нужны деньги для развития».

Кроме того, глава города намекнул на возможное сокращение налоговых льгот. В частности он сказал, что можно увеличить объем поступлений в бюджет за счет «оптимизации налоговых льгот», объем которых в прошлом году составил 34 млрд рублей. «Это один из наиболее высоких показателей среди регионов. Но это должно давать эффект. Мы должны получить назад эти средства, но лучше будет, если бы мы получили не 34 млрд, а 70, 50, 60 млрд рублей. Нам предстоит детально проанализировать эффективность налоговых расходов и подготовить предложения по оптимизации региональных налоговых льгот», – подчеркнул Александр Беглов.

Напомним, ранее глава петербургского управления налоговой сообщил, что за год фискалы собрали около 800 млрд рублей, из которых 318 млрд ушли в федеральный бюджет.