«Северная долина» названа самым популярном жилым комплексом Петербурга и области

Жилой комплекс «Северная долина». Фото «Главстрой Санкт-Петербург»

Жилой комплекс «Северная долина» от компании «Главстрой Санкт-Петербург» возглавил список популярных новостроек Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Соответствующий рейтинг составлен аналитиками проекта Яндекс.Недвижимость.

Район комплексной застройки «Северная Долина» привлекает больше всего покупателей – близостью к станции метро «Парнас», большим выбором и ценами. Это следует из анализа количества звонков по объявлениям о продаже квартир, сообщается в исследовании Яндекс.Недвижимости.

В целом, наибольшим спросом в нашем регионе пользуются квартиры с доступной стоимостью в жилых комплексах, расположенных поблизости от метро. Покупать квартиру в Санкт-Петербурге, по словам экспертов, жители предпочитают с отделкой «под ключ».

«Главстрой Санкт-Петербург» предлагает различные варианты приобретения жилья в «Северной долине». Возможны единовременное внесение всей суммы, покупка в ипотеку или с беспроцентной рассрочкой от застройщика. В зависимости от формы оплаты покупателям предоставляются скидки.

Жилой комплекс «Северная долина». Фото «Главстрой Санкт-Петербург»

Юлия Ружицкая, директор по продажам «Главстрой Санкт-Петербург»: ««Северная долина» привлекает покупателей большим выбором качественного и доступного жилья, хорошей транспортной инфраструктурой и комплексным развитием района, включая социальные и коммерческие объекты. В прошлом году мы представили наш новый продукт – 21 квартал, спроектированный с особым вниманием к комфортности проживания. В продаже находятся квартиры как с полной, так и с черновой отделкой для создания индивидуальных интерьеров. Благодаря продуманной квартирографии домов, наши покупатели получили в «Северной долине» еще более широкий выбор жилья с практичными планировками».

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

Район "Северная долина" – застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.