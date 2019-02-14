«Струйные» бойцы из петербургской подземки попали на видео. Их противник отмахивался от толпы молоточком

Выходку с перцовым газом в петербургском метрополитене, которую прохожие приняли за разборки двух клубов, зафиксировали камеры наблюдения. Бритый подросток в берцах защищал подругу от десятка ребят, предпочитающих тот же стиль в одежде.

В Сети 14 февраля опубликована часть записи, из которой непонятно, с чего началось нападение вечером 4 января. Финальная же сцена развернулась перед лестницей на платформе «Обводного канала», куда агрессивно настроенная толпа подростков оттеснила ровесника. За его спиной пряталась девушка.

Активнее всего в конце выступал владелец аэрозольного пистолета. Его крепкий товарищ, предположительно с ножом, оружием особо не размахивал, но вместе с остальными теснил приятеля к стене. К ней же жалась испуганная уборщица. Остальные пассажиры участников разборки интересовали мало, от перца подростков защищали медицинские маски.

Их соперник отмахивался аварийным молоточком для разбивания стёкол. Насколько прицельны были попадания, непонятно, однако зажавшая его у лестницы толпа схлынула.

Троих из нападавших задержали. Двое ещё не получили школьный аттестат, третий учится на втором курсе колледжа. Все несовершеннолетние, являются активными участниками националистической группировки FirstLine Nevograd. Объединение почти повторяет название «Невоград-2», главарь которого в мае прошлого года получил 16 лет колонии. Он признался в убийстве мигранта в Рыбацком в 2013 году, а его коллектив обвинили в 36 преступлениях. Их предшественники NS/WP Невоград запомнились снятым на видео убийством гражданина Ганы и почтовой отправкой фаллоса следователю.