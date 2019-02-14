ГК «Ленстройтрест» – в финале премии «Серебряный лучник» Северо-Запад

ЗАО «Ленстройтрест»

Девелопер «Ленстройтрест» стал финалистом премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник» Северо-Запад. Корпоративная философия ЖИВИ вошла в список номинации «Лучший проект в области внутрикорпоративных коммуникаций и корпоративных медиа».

Завтра, 15 февраля, в Санкт-Петербурге состоится защита презентаций финалистов, по итогам которой будут определены обладатели премии.

«Корпоративная философия ЖИВИ – это особая градостроительная концепция, основанная на принципе уважения к праву человека жить так, как он хочет. Мы возводим качественное жилье с продуманной инфраструктурой, комфортными общественными пространствами и высоким уровнем сервиса управляющей компании. Но невозможно строить новый прекрасный мир, а внутри компании жить по другим принципам. Подход компании к работе с клиентами идентичен отношениям с собственными сотрудниками. В основе этих отношений – уважение, информирование, забота, предоставление возможностей» – комментирует Наталья Лучина, заместитель генерального директора ГК «Ленстройтрест».

Национальная премия «Серебряный лучник» была учреждена в 1997 году, а в 2018 году ее организаторы впервые запустили этап конкурса в Северо-Западном федеральном округе. Всего на соискание премии было получено более 120 заявок. Участники поборются за победу в пяти номинациях: «Корпоративная социальная ответственность и благотворительность», «Корпоративные коммуникации», «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа», «Развитие и продвижение территорий», «Digital коммуникации».

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