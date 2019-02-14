«Динамо» за рубль. ВТБ определил цену выкупа столичного футбольного клуба

Российский банк собирается приобрести контрольный пакет акций московской команды. Цена сделки составит один рубль. Эту информацию подтвердил глава ВТБ Андрей Костин.

«Мы и сейчас «Динамо» полностью финансируем <...> Мы их за рубль продали, а теперь за рубль купим обратно», – цитирует 14 февраля заявление президента ВТБ ТАСС.

При этом он не уточнил, когда состоится сделка, отметив лишь, что это произойдет «в ближайшее время».

Напомним, ВТБ владел «Динамо» с 2009 года, однако в 2016-м контрольный пакет ВФСО был продан за символический один рубль. Все это время банк оставался спонсором команды. Информация о том, что ВТБ собирается вернуть себе контроль над клубом, появилась в декабре прошлого года. В этом сезоне московская команда в чемпионате России идет на 12 месте.