Случай в Казани попал на видео: водитель, ехавший по встречке, зажал инспектора и тащил его, пока не устроил ДТП

Инспектор ДПС остановил машину и протянул руку в окно, но тут водитель поднял стекло и зажал руку. Газанув, он протащил полицейского несколько метров и врезался во встречный автомобиль. Из машины посыпались люди, водитель тоже бросился бежать, его сбила машина, однако это его не остановило. «Спрятался» он в такси во дворе. Сейчас нарушитель задержан.

Как сообщают 14 февраля МВД по Татарстану и республиканское СУ СК, инцидент произошёл вчера днём на улице Восстания в Казани.

Нарушителя на «Шевроле Кобальте» экипаж ДПС заметил ещё раньше: тот двигался по встречной полосе и проехал на запрещающий сигнал светофора. Требование остановиться он проигнорировал, и полицейское организовали погоню. На улице Восстания «Шевроле» всё-таки встал. Инспектор протянул руку в окно, чтобы взять документы, в этот момент водитель поднял стекло и, зажав руку сотрудника полиции, стал набирать скорость. При этом он выехал на встречную полосу и левым боком протаранил стоящую на красный свет машину. Всё это зафиксировал видеорегистратор очевидца.

После столкновения водитель «Шевроле» выскочил, побежал по дороге и попал под другую машину. Но ему удалось затеряться. Позже выяснилось, что в окрестных дворах он сел в такси.

Полицейские в кратчайшие сроки установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 37-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Также к административной ответственности привлечён 34-летний пассажир «Шевроле» – по статье 6.9.1 КоАП РФ («Уклонение от прохождения лечения от наркомании и реабилитации в связи с потреблением наркотических веществ»).

По данным местных СМИ, например «Казань 24» и «Про Казань», пострадавший полицейский был госпитализирован с травмой колена.