Старт продаж коммерции от «Группы ЛСР»

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» вывела в продажу встроенные коммерческие помещения в двух своих проектах в Санкт-Петербурге. Для потенциальных покупателей доступно чуть более 1,6 тыс. кв. м в комплексах «Шуваловский» в Приморском и CINEMA в Калининском районах города.

В «Шуваловском» в домах №№13, 14, 19 и 20 в продажу вышло пять помещений общей площадью почти 1,5 тыс. кв. м. Их площадь варьируется от 216,5 до 401,6 кв. м. Минимальная цена квадратного метра от 122,5 тыс. рублей. Для покупателей коммерции в CINEMA доступно три варианта от 33,7 до 46,8 кв. м стоимостью от 150 тыс. рублей. Их общая площадь насчитывает почти 124 кв. м.

Оплатить коммерческие площади можно как сразу, так и в рассрочку от застройщика. Все выведенные в продажу коммерческие помещения располагаются на первых этажах жилых домов и могут быть использованы для размещения магазинов, офисов, аптек, кафе, салонов красоты и других объектов сферы торговли и услуг. Кроме того, все дома сданы в эксплуатацию и практически заселены.

Комплекс CINEMA относится к комфорт-классу и рассчитан на 1187 квартир. К достоинствам проекта можно отнести удачное расположение. Неподалеку станция метро «Лесная», рядом проходят основные транспортные магистрали Калининского района. В 15 минутах ходьбы – железнодорожная станция «Пискаревка», откуда отправляются пригородные поезда в Ленобласть в северо-западном и восточном направлениях. Заезд на КАД расположен в пяти минутах езды. Поблизости также находятся красивые парки, ставшие местами традиционного отдыха горожан. CINEMA располагается в сформированном «Группой ЛСР» жилом микрорайоне.

Жилой комплекс «Шуваловский» строится на пересечении Парашютной улицы и Шуваловского проспекта. Это один из самых масштабных проектов, который «Группа ЛСР» реализует в Санкт-Петербурге. Всего здесь появятся 24 жилых дома, 12 из которых уже построены. «Шуваловский» отличает хорошая транспортная доступность: неподалеку станции метро «Комендантский проспект» и «Пионерская», развита сеть наземного транспорта, а автомобилисты оценят быстрый выезд на КАД и ЗСД. Окрестности комплекса знамениты масштабными зелеными зонами: Новоорловским и Северо-Приморским лесопарками, Удельным парком, Юнтоловским заказником, парком 300-летия Санкт-Петербурга.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

Жилой комплекс "Шуваловский" – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/shuvalovskiy/documents/

Жилой комплекс CINEMA – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/cinema/documents/