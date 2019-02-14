Наделены полномочиями неправомерно. УФАС потребовало от Смольного разорвать договоры с Фондом имущества по продаже городского жилья

Фонд имущества Санкт-Петербурга лишится монопольного права на продажу жилых помещений от имени Санкт-Петербурга. Как говорится в сообщении петербургского УФАС от 14 февраля, ведомство направило соответствующее предупреждение правительству Петербурга, жилищному комитету и комитету имущественных отношений.

Согласно закону Петербурга, принадлежащие ему помещения должны реализоваться на торгах, а договоры купли-продажи должна заключать специализированная организация, которая не обязательно должна быть единственной. Но постановление, которое выпустили чиновники, дает такую возможность только принадлежащему городу Фонду имущества.

«Такие действия госорганов создают дискриминационные условия входа на рынок продажи петербургских жилых помещений для иных организаций и содержат признаки нарушения ч.1 ст.15 Закона о защите конкуренции», – отмечают в УФАС.

В предупреждении антимонопольщики просят чиновников до 5 апреля внести изменение в постановление, наделяющее Фонд имущества такими полномочиями, а до 15 апреля расторгнуть договор с этой организацией.