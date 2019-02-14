Из-за отсутствия финансирования в России отложен международный проект по отправке спутника к Солнцу

Контракт на изготовление российского космического аппарата «Интергелиозонд» будет разорван из-за резкого сокращения финансирования работ. Об этом РИА Новости 14 февраля рассказал директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова Владимир Кузнецов.

«Финансирование резко уменьшилось, и его перенесли на более поздние сроки. После 2021 года, – рассказал учёный. – Работы фактически разорваны. Между НПО им. Лавочкина (изготовитель космического аппарата. – Прим. ред.) и Роскосмосом будет заключаться новый контракт».

Предполагалось, что уже в 2019 году проект будет профинансирован, чтобы запуск спутника состоялся в 2026 году.

«Формально сейчас стоит 2026 год, и реально мы знаем, что этого не будет. Но какой новый срок – неизвестно, – сказал Владимир Кузнецов. – Снятия проекта из программы не произошло».

«Интергелиозонд» – совместный проект ряда российских институтов и 13 европейских стран, предназначенный для изучения солнечно-земных связей. Два зонда миссии позволят ученым с близкого расстояния изучить атмосферу Солнца. В частности, «разглядеть» полярные области Солнца, исследовать вспышки и другие активные процессы влияющие на жизнь землян.