С имущества экс-министра Улюкаева снят арест

Замоскворецкий суд Москвы принял решение снять арест с имущества бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, так как в конце прошлого года он заплатил штраф в 130 миллионов рублей.

«Ходатайство о снятии обеспечительного ареста с имущества удовлетворить», – цитирует 14 февраля заявление судьи РИА Новости.

В этот раз заседание прошло без Улюкаева. Он отказался принимать участие в нем даже при помощи видеосвязи.

В ноябре 2016 года Улюкаев был задержан и с санкции Басманного суда помещен под домашний арест. Ему было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки»). 16 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о его освобождении от должности министра в связи с утратой доверия. Мосгорсуд 12 апреля 2018-го подтвердил Улюкаеву восьмилетний срок в колонии строгого режима и штраф в 130 млн рублей, к которым 15 декабря 2017 года его приговорил Замоскворецкий суд за взятку в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Министр требовал деньги за положительную оценку ведомства, повлиявшую на результаты сделки при покупке «Башнефти». При этом суд не стал лишать Улюкаева полученных им ранее госнаград и звания заслуженного экономиста России.