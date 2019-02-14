В Петербурге банкоматы начинили поддельными пятитысячными, купленными в Интернете

Фальшивомонетчик, который, по версии следствия, «дорабатывал» поддельные пятитысячные купюры и начинял ими банкоматы, задержан в Петербурге.

Как сообщила 14 февраля официальный представитель МВД России Ирина Волк, в задержании 41-летнего жителя Северной столицы принимали участие сотрудники Главного управления МВД России по Петербургу и области, а также их федеральные коллеги и сотрудники ФСБ. По мнению силовиков, гендиректор коммерческой организации нашел себе еще один заработок – на ниве фальшивомонетничества.

«Он неоднократно приобретал через сеть Интернет поддельные пятитысячные банкноты и наносил на них кустарным способом дополнительные элементы защиты, – рассказала Ирина Волк. – Затем злоумышленник через банкомат пополнял этими купюрами банковскую карту и тут же снимал с нее уже настоящие деньги».

В деле пока 15 эпизодов. По подсчетам полиции, в банкоматы попало несколько сотен поддельных купюр, а обналичить делец смог больше миллиона рублей.

При обыске у петербуржца нашли 26 поддельных пятитысячных банкнот, а также паспорта жителей других регионов.

5 февраля «Фонтанка» рассказывала о том, что в Северной столице будут судить двух местных жителей, обвиняемых в сбыте поддельных денег. Их фальшивки расходились не только в Северной столице, но и в Москве, а также в Ставропольском крае. «Работала» команда почти год – с февраля 2016-го по апрель 2017-го. Злоумышленники смогли заработать около 7 миллионов рублей.