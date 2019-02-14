Федеральные трассы покроют «суперасфальтом»-долгожителем. Его уже тестируют под Петербургом

На российских дорогах вскоре начнут масштабно применять новую технологию дорожного покрытия, получившую название «суперасфальт». Она будет учитывать особенности местного климата и интенсивность движения.

Для «суперасфальта» используют специальный вязкий материал, песок и щебень, пишет 14 февраля РБК. При этом применяются местные материалы, а также используется старое дорожное покрытие трассы, что должно удешевить строительство. Прослужить такой асфальт должен не 4-5 лет, а до 12-ти. Капитальный ремонт ему и вовсе потребуется раз в 24 года, а не раз в 12 лет, как сейчас, считают в Росавтодоре.

Аналогичные технологии массово применяются в странах Евросоюза и в США. В России «суперасфальт» тестируют уже на протяжении трех лет, в том числе на трассе А-114 Вологда – Новая Ладога, которая проходит в Вологодской и Ленинградской областях. В ближайшие пару лет новое покрытие планируется уложить еще на 1 тысяче километров федеральных трасс, в том числе на крымской «Тавриде». «Суперасфальт» также собираются включить в национальный ГОСТ, который сейчас разрабатывается.

В ближайшее время на российских дорогах также появится шумовая разметка. Она предназначена для разделительных полос федеральных трасс на тех участках, где нельзя поставить барьерное или тросовое ограждения. Предполагается, что за счет тряски автомобиля она удержит водителей от выезда на встречную полосу.

