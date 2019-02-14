Группа «Эталон» увеличила продажи на 51% в январе 2019 года

ГК «Эталон»

Продажи недвижимости Группы "Эталон" в январе 2019 года увеличившись на 51% по сравнению с январем прошлого года и составили 5,5 миллиардов рублей.

Столь внушительный рост стал следствием увеличения объемов реализации и значительного, на 17% год к году, роста средней цены квадратного метра – до 133 тысяч рублей.

«После объявления рекордных результатов продаж за 2018 год, мы видим сохранение положительной динамики реализации недвижимости и в первый месяц 2019 года, – прокомментировал операционные результаты января председатель Совета директоров Группы «Эталон» Вячеслав Заренков. – Благодаря значительному росту продаж с начала года нам удалось достичь знаковой отметки в тысячу заключенных договоров уже после первых четырех недель. Такая динамика продаж является очередным подтверждением высокого спроса на недвижимость Группы «Эталон» и правильности выбранной нами стратегии роста бизнеса, а также позволяет мне с полной уверенностью ожидать высоких операционных результатов по итогам первого квартала 2019 года».

По итогам прошлого года Группа "Эталон" установила несколько рекордов по операционным показателям – ввела в эксплуатацию 479 тыс. кв. м., заключила на 24% больше контрактов по сравнению с 2017 годом, увеличила продажи на 23% и денежные поступления – на 36%.

Напомним, не так давно компания поздравила своего тысячного покупателя с начала 2019 года. Также по данным портала "Единый реестр застройщиков" компания вошла в десятку строительных компаний-лидеров по объему введенного жилья в 2018 году, заняв седьмое место.

Справка о ГК «Эталон»