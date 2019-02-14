Петербургская налоговая в прошлом году собрала почти 800 млрд рублей. В городской казне осталось больше половины, остальное ушло федералам

За прошлый год налоговые органы обеспечили пополнение бюджета на 797 млрд рублей. Это на 16% больше, чем в прошлом году. Об этом рассказал руководитель управления федеральной налоговой службы (УФНС) по Петербургу Александр Гнедых.

В российский бюджет отправилось 318 млрд рублей, что на 20% больше, чем в прошлом году. При этом в городской бюджет попало 479 млрд рублей. Это на 13% больше, чем в 2017 году. Как отметил Гнедых, непосредственно по результатам контрольных мероприятий было собрано 15 млрд рублей.

Кроме того в 2018 году в судах было рассмотрено 141 дело с участием налоговиков. Из них 77% процессов решилось в пользу фискалов. В рамках досудебного регулирования УФНС получило 759 жалоб, из которых проверило более 300.