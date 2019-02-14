Минюст признал организацию "Горячая линия" иноагентом

Общественная организация "Горячая линия", выполняющая функцию московского отделения движения Льва Пономарева "За права человека", включена в реестр некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранного агента, сообщается на сайте министерства юстиции России 14 февраля.

"Тринадцатого февраля 2019 года Минюст России в соответствии с федеральный законом "О некоммерческих организациях" включил региональную общественную организацию содействия соблюдению прав человека "Горячая линия" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента", – говорится в сообщении.

Факт соответствия организации признакам НКО, выполняющей функции иноагента, установлен в ходе проведения Минюстом внеплановой документарной проверки.

Накануне Минюст повторно включил движение Льва Пономарева "За права человека" в реестр иностранных агентов.

Движение "За права человека" во главе с Пономаревым уже признавали НКО-иноагентом в декабре 2014 года. Однако год спустя, в декабре 2015 года, оно было исключено из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Тогда Минюстом проводилась внеплановая документарная проверка этой организации, в ходе которой и было установлено, что движение прекратило выполнять функции иностранного агента.