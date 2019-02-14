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Общество
14.02.2019 12:12
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Опрос: Две трети украинцев разочарованы действующей властью

Более 60% украинцев заявили, что разочарованы нынешней властью в стране, в особенности действующим президентом Петром Порошенко, свидетельствуют данные опроса международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International, которые приводит холдинг «Ромир» 14 февраля.

«Несмотря на приближающиеся президентские выборы, респонденты на Украине, судя по всему, особых надежд не испытывают. Разочарование нынешней властью в стране и особенно действующим главой государства слишком высоко – об этом заявляют более 60% респондентов», — говорится в сообщении.

Согласно опросу, проведенному среди городского населения страны в декабре 2018 года, 45% украинцев не станут голосовать за Порошенко на грядущих президентских выборах. Кандидат на пост главы государства шоумен Владимир Зеленский стал лидером списка — за него готовы отдать голос 25% респондентов, еще 13% рассматривают его в качестве альтернативного кандидата.

Менее трети (32%) жителей Украины полагают, что 2019 год будет для них хуже предыдущего, а обратной точки зрения придерживаются 36% украинцев. Еще 17% опрошенных заявили, что в 2019 году ничего не изменится.

Индекс оптимизма на Украине составил 4 п.п., что на 2 п.п. больше, чем в 2017 году, и на 1 п.п. больше, чем в 2016 году. При этом в 2014 и 2015 годах показатель находился на уровне 21 п.п. и 22 п.п. соответственно.

Опрос был проведен среди 500 жителей городов Украины в возрасте от 18 до 64 лет.

Президентская кампания на Украине стартовала 31 декабря 2018 года. Выборы состоятся 31 марта 2019 года.

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