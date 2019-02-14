ЖК «Ясно.Янино» аккредитован еще одним банком

ГК "КВС"

Райффайзенбанк аккредитовал все корпуса 1-го этапа 3 очереди «Ясно.Янино».

Теперь клиенты могут воспользоваться программой кредитования от Райффайзенбанка, по условиям которой процентная ставка от 10,49%, первоначальный взнос от 15%. Сумма кредита – от 500 тыс рублей до 26 млн рублей. Срок кредитования – от 1 года до 30 лет. Для зарплатных клиентов Райффайзенбанка процентная ставка – от 10,25%.

Также на покупку квартиры в «Ясно.Янино» действует ряд преимуществ от Райффайзенбанка: использование материнского капитала в качестве первоначального взноса, максимальный возраст заемщика – до 65 лет, трудовой стаж на последнем месте работы от 3-х месяцев, не требуется военный билет лицам призывного возраста, учет дохода официальных и гражданских супругов.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.raiffeisen.ru

АО «Райффазенбанк» лицензия Центрального банка №3292 от 17.02.2015г.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)