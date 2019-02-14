Как живут слепоглухие люди. Фонд «Со-единение» запустил онлайн-игру, в которой каждый может узнать о жизни на ощупь

Фонд поддержки слепоглухих людей «Со-единение» запустил социальный digital-проект о мире слепоглухих. Это первая образовательная онлайн-игра о жизни на ощупь.

В игре каждый желающий может понять мировосприятие людей с одновременным нарушением слуха и зрения. Пользователям предлагается угадать предметы через фильтры, которые созданы на основе врачебного описания различных зрительных недугов и заболеваний, при этом «ощущать» их текстуру с помощью аудиоэффектов.

«Совместно с нашими подопечными мы разработали интерактивную игру: нужно угадывать предметы, используя возможности слепоглухого человека, а именно – остаточное зрение и осязание. Мы надеемся, что наш проект станет для пользователей не только интересным времяпрепровождением, но и подарит новые знания о жизни на ощупь. Потому что знания – это именно та сила, которая избавляет нас от стереотипов и предрассудков», — говорит директор по PR и фандрайзингу Фонда «Со-единение» Наталья Соколова.

Главная идея создателей проекта – рассказать широкой аудитории о том, что слепоглухим не нужно сочувствие, им важно понимание.

Статистика по количеству слепоглухих людей в России не велась до 2014 года. С момента начала работы Фонда «Со-единение» была запущена первая Всероссийская перепись людей с одновременным нарушением слуха и зрения. В настоящее время по базе фонда таких людей в России — более 4 тысяч. При этом по существующей практике подсчёта ВОЗ на 10 тысяч людей приходится 1 слепоглухой человек.