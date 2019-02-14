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Как живут слепоглухие люди. Фонд «Со-единение» запустил онлайн-игру, в которой каждый может узнать о жизни на ощупь
Фонд поддержки слепоглухих людей «Со-единение» запустил социальный digital-проект о мире слепоглухих. Это первая образовательная онлайн-игра о жизни на ощупь.
В игре каждый желающий может понять мировосприятие людей с одновременным нарушением слуха и зрения. Пользователям предлагается угадать предметы через фильтры, которые созданы на основе врачебного описания различных зрительных недугов и заболеваний, при этом «ощущать» их текстуру с помощью аудиоэффектов.
«Совместно с нашими подопечными мы разработали интерактивную игру: нужно угадывать предметы, используя возможности слепоглухого человека, а именно – остаточное зрение и осязание. Мы надеемся, что наш проект станет для пользователей не только интересным времяпрепровождением, но и подарит новые знания о жизни на ощупь. Потому что знания – это именно та сила, которая избавляет нас от стереотипов и предрассудков», — говорит директор по PR и фандрайзингу Фонда «Со-единение» Наталья Соколова.
Главная идея создателей проекта – рассказать широкой аудитории о том, что слепоглухим не нужно сочувствие, им важно понимание.
Статистика по количеству слепоглухих людей в России не велась до 2014 года. С момента начала работы Фонда «Со-единение» была запущена первая Всероссийская перепись людей с одновременным нарушением слуха и зрения. В настоящее время по базе фонда таких людей в России — более 4 тысяч. При этом по существующей практике подсчёта ВОЗ на 10 тысяч людей приходится 1 слепоглухой человек.
Справка:
Фонд поддержки слепоглухих людей был создан в 2014 году. Решение о создании Фонда было продиктовано тем, что, несмотря на богатый исторический опыт и достижения, слепоглухие в России в последние десятилетия оказались вне внимания власти и общества.
Миссия Фонда – стать проводником между миром слепоглухих и зрячеслышащих, разработать и объединить успешные решения и практики, дающие слепоглухим людям возможность самореализации, развития и интеграции в общество.