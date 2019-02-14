ГК «КВС» приглашает на «Ипотечные выходные»

ГК "КВС"

16 февраля в офисе продаж микрорайона «Новое Сертолово» и 17 февраля в офисе продаж «Ясно.Янино» с 11.00 до 19.00 группа компаний «КВС» проведет «Ипотечные выходные».

Каждый клиент в эти дни сможет получить консультацию ипотечного специалиста, принять участие в экскурсии по сданным корпусам комплексов, побывать в обновленных шоурумах.

На квартиры в областных жилых комплексах действуют различные ипотечные предложения, они аккредитованы ведущими банками страны. Различные партнерские программы позволяют использовать для приобретения квартир, в том числе, средства материнского капитала и военную ипотеку.

Специалисты отдела продаж помогут выбрать подходящую квартиру, а сотрудники отдела ипотечного кредитования ГК «КВС» подробно расскажут об оптимальных условиях покупки. Заявку на ипотеку можно будет подать в тот же день прямо на месте.

Комплекс «Новое Сертолово» объединил в себе удобство городской и преимущества загородной жизни. ЖК «Ясно.Янино» – не менее интересный проект компании. Качественное жилье по демократичным ценам привлекает в комплекс людей, которые хотят жить поблизости от города с его развитой инфраструктурой, но при этом наслаждаться природой и чистым воздухом.

Отделы продаж работают ежедневно с 10.00 до 19.00 по адресам:

Микрорайон «Новое Сертолово» – Ясная улица, 11 корпус 2;

Микрорайон «Ясно.Янино» – Тихвинская ул., 6 корпус 1.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/)

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)