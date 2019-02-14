Рубль на торгах ослабел на фоне новостей о новых антироссийских санкциях

Российская национальная валюта продолжила вчерашнее падение, которое началось после подготовленного американскими сенаторами нового проекта санкционного давления на Россию.

На открытии торгов на Московской фондовой бирже рубль потерял почти 40 копеек по отношению к евро и доллару. Так, единая европейская валюта, по данным на 11:40 по московскому времени, торгуется за 75,4 рубля. Доллар, в свою очередь, вырос до 66,9 рубля.

Падение рубля происходит вопреки растущей цене на нефть. Так, за баррель марки BRENT сегодня дают 64,60 доллара.

Напомним, что новое предложение по антироссийским санкциям США предусматривает ограничения в адрес банков, энергетических компаний и суверенного долга. Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, уверен в том, что новые рестрикции станут для Запада «выстрелом в ногу». По словам главы Минфина, у России есть необходимая база для реагирования на санкции и защиты своих компаний.