«Алмаз – Антей» и Российская академия наук подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и Российская академия наук 14 февраля 2019 заключили соглашение о сотрудничестве в области научно-технической, инновационной, информационно-аналитической и экспертной деятельности.

Со стороны АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» документ подписал генеральный директор Ян Новиков, со стороны Российской академии наук – президент РАН академик РАН Александр Сергеев. Соглашение заключено сроком на пять лет.

Партнеры договорились взаимодействовать при подготовке предложений по использованию результатов фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований при разработке и производстве Концерном ВКО «Алмаз – Антей» конкурентоспособной продукции гражданского и двойного назначения.

Российская академия наук является крупнейшим в стране центром фундаментальных исследований. Основной целью деятельности академии наук является организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по проблемам естественных, технических, гуманитарных и общественных наук, способствующих технологическому, экономическому, социальному и культурному развитию России.

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. В минувшем году холдинг впервые вошел в «десятку» крупнейших мировых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного еженедельника «Defense News». Продукция Концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира.

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