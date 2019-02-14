Финляндия отмечает День друзей

В отличие от большинства других европейских стран, в Финляндии 14 февраля отмечают не День Влюблённых, а День друзей – Ystävänpäivä.

Пришёл он в Суоми в 1980-х, а календарным праздником стал в 1996-м. Этот день финны поздравляют не только возлюбленных, но и друзей. Он является вторым праздником после Рождества по количеству проданных открыток. Также в Финляндии традиционно одаривают близких шоколадом и цветами, а символом Дня друзей, как и во многих других странах, является сердце.

Заведения устраивают в честь 14 февраля различные акции. Например, в Национальный музей в Хельсинки сегодня можно попасть вдвоём по одному билету.