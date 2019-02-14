Центр судоремонта «Звездочка» пытается взыскать через суд 6,8 млрд рублей с Минобороны

Архангельский центр судоремонта «Звездочка» подал иск почти на 6,8 млрд рублей к Минобороны РФ. Предварительные слушания Арбитражный суд Москвы назначил на 4 апреля.

Как передает 14 февраля РИА Новости, основания исковых требований в опубликованных материалах суда пока не сообщаются, но, вероятно, судостроители хотят взыскать с министерства долг за ремонт и глубокую модернизацию атомной подводной лодки «Подмосковье» (проект 667БДРМ «Дельфин»).

«Звездочка» заключила контракт с Минобороны в 2004 году. Предприятие должно было провести ремонт, включающий модернизацию, за 22,8 миллиарда рублей и государственные испытания за 22,8 миллиона рублей. Судостроители получили аванс – более 16 миллиардов рублей. Остальные деньги не дошли до предприятия, и оно пошло в суд.

Ранее «Звездочке» отказали суды трех инстанций. Например, московский арбитраж счел, что в соответствии с документами момент оплаты работ еще не наступил.

В декабре 2016 года судостроители сообщали, что передали подлодку «Подмосковье» Военно-морскому флоту. Результаты испытаний показали соответствие технических характеристик корабля параметрам, заложенным в проект.