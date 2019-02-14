Центр судоремонта «Звездочка» пытается взыскать через суд 6,8 млрд рублей с Минобороны
Архангельский центр судоремонта «Звездочка» подал иск почти на 6,8 млрд рублей к Минобороны РФ. Предварительные слушания Арбитражный суд Москвы назначил на 4 апреля.
Как передает 14 февраля РИА Новости, основания исковых требований в опубликованных материалах суда пока не сообщаются, но, вероятно, судостроители хотят взыскать с министерства долг за ремонт и глубокую модернизацию атомной подводной лодки «Подмосковье» (проект 667БДРМ «Дельфин»).
«Звездочка» заключила контракт с Минобороны в 2004 году. Предприятие должно было провести ремонт, включающий модернизацию, за 22,8 миллиарда рублей и государственные испытания за 22,8 миллиона рублей. Судостроители получили аванс – более 16 миллиардов рублей. Остальные деньги не дошли до предприятия, и оно пошло в суд.
Ранее «Звездочке» отказали суды трех инстанций. Например, московский арбитраж счел, что в соответствии с документами момент оплаты работ еще не наступил.
В декабре 2016 года судостроители сообщали, что передали подлодку «Подмосковье» Военно-морскому флоту. Результаты испытаний показали соответствие технических характеристик корабля параметрам, заложенным в проект.
Справка:
Атомный подводный крейсер стратегического назначения «Подмосковье» находился на ремонте с 1999 года. По данным из открытых источников, на подлодке шли работы по ее переоборудованию в носитель глубоководного аппарата.
Центр судоремонта «Звездочка» входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация». Компания занимается ремонтом, модернизацией, переоборудованием и утилизацией кораблей, судов и иной морской техники любого класса и назначения, в том числе и с ядерными силовыми установками.
В ночь на 30 октября 2018 года на 82-м судоремонтном заводе в Мурманской области затонул плавучий док. В результате получил повреждения тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который ремонтировался по контракту Минобороны со «Звездочкой».