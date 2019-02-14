Спикер Госдумы Володин: Google в России платит недостаточно налогов

Госдума РФ разбирается с налоговыми платежами компании Google в российский бюджет. Об этом «Интерфаксу» заявил председатель нижней палаты федерального собрания РФ Вячеслав Володин.

«Мы сейчас запросили в Федеральной налоговой службе дополнительную информацию, обсудим с экспертами. Потому что вопрос (о налоговых платежах компании в РФ. – Прим. ред.) стоит намного глубже, чем его воспринимает компания Google», – сказал Володин.

Google считает, что те платежи, которые компания осуществляет в России и в странах Европы, «достаточны», отметил спикер парламента. Это их мнение, добавил политик.

«На самом деле они не платят налог на контентную рекламу, которую они собирают по всем странам Европы, а используют офшоры в Нидерландах и в Ирландии, – утверждает представитель «Единой России». – Мы к этой теме вернёмся, подготовимся и, возможно, даже заслушаем в Думе».

Вопрос «специального налогообложения» Google и Facebook был поднят председателем Национального совета Словакии Андреем Данко на встрече с Володиным накануне.

12 февраля во время принятия в первом чтении законопроекта о «суверенном Интернете» в Госдуме уже обсуждались перспективы дальнейшего присутствия Google, Facebook, а также Youtube в России. Замминистра связи Олег Иванов, отвечая на вопросы депутатов, заявил, что новые правила нельзя будет использовать для блокировки этих сетевых гигантов в РФ. Однако эксперты указали на несоответствие заявления замминистра тексту законопроекта.

В начале февраля Роскомнадзор отчитался о налаживании «конструктивного диалога и сотрудничества» с Google.

Добиться консенсуса сторонам удалось не сразу. Надзорное ведомство оштрафовало Google на полмиллиона рублей за неисполнение норм российского законодательства. Google пригрозили блокировкой в России. В итоге поисковик начал чистить запросы в соответствии с требованиями РКН.

Отметим, что спикер Госдумы Вячеслав Володин не первый раз выступает с неожиданными заявлениями. В конце января он заявил о необходимости корректировок Конституции в сторону увеличения полномочий парламента. В начале февраля Володин заявил, что выход США из договора об ограничении ракет средней дальности «сделал мишенью европейские страны» для российских ракет. «С подобными заявлениями нужно быть осторожными», – ответил Володину через «Фонтанку» участник разработки ДРСМД дипломат Павел Палажченко.