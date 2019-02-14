Нефть Brent стала выше 64 долларов за баррель. Цены тянут вверх переговоры Китая и США

Цены на нефть Brent в ходе торгов 14 февраля превысили $64 за баррель впервые с ноября 2018 года. Котировки меняются на фоне оптимизма в отношении торговых переговоров США и Китая.

По состоянию на 11:30 14 февраля нефть торговалась на отметке 64,24 доллара за баррель. Накануне министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что переговоры идут хорошо, а президент Дональд Трамп допустил смещение дедлайна по подписанию соглашения с Китаем, что говорит об активном взаимодействии сторон.

Цена на нефть, которая перед Новым годом снижалась, в январе получила стимул со стороны Венесуэлы.