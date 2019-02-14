«Борсеточник» у «Лондон Молла» за секунды обчистил автомобиль. Удача подвела его через 50 шагов

Пока владелец серой «Лады» гулял по торгово-развлекательному центру в Невском районе Петербурга, его автомобиль успел угодить в переделку. Ловкий вор «подрезал» из салона приглянувшееся, но не смог с такой же скоростью уйти от полиции. Его злоключения попали на видео.

Как стало известно «Фонтанке» 14 февраля, инцидент произошёл на парковке рядом с ТРЦ на улице Коллонтай, 3, два дня назад. Незадолго до шести вечера свободных мест на стоянке почти не было, и преступник без труда затерялся между автомобилями. Представленный ассортимент моделей и марок не смутил — к светлой «Ладе» вор подошёл целенаправленно, без спешки огляделся и открыл транспортное средство меньше чем за десять секунд.

Манипуляции выдала сработавшая сигнализация, но прохожих это не встревожило. Впрочем, воспользоваться добытым вору не удалось. В таком же вальяжном мужчине в гражданском он не опознал полицейского и через 50 шагов от вскрытой машины был уложен лицом в снег.