Крестный ход потеснит автомобилистов на Грибоедова и Невском

Отдел по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви утром воскресенья, 17 февраля, проведет в центре Петербурга крестный ход. В связи с этим на нескольких улицах будут перекрывать движение и запретят парковку.

Как сообщает 14 февраля пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры, с 10:00 до 11:15 на участке набережной канала Грибоедова от Ново-Конюшенного моста до Казанской площади будут поэтапно, по ходу движения колонны, перекрывать движение транспорта. В это же время не более чем на 10 минут приостановят движение по Казанскому мосту на Невском проспекте.

Помимо этого, с 0:00 16 февраля до 12:00 17 февраля вводится запрет на парковку на участке набережной канала Грибоедова от домов 18-20 до Невского проспекта, а также в западном и восточном проездах Казанской площади.

Напомним, 17, 18 и 19 февраля будут перекрывать движение на набережной реки Фонтанки от Невского проспекта до моста Белинского в связи со съёмками фильма «Серебряные коньки» Никиты Михалкова.