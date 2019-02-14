СМИ: Глава контрразведки Бельгии подозревается в шпионаже в пользу России

В бельгийской контрразведке нашли шпиона в лице руководителя службы, которого уже отстранили от должности.

«Шеф [военной контрразведки] Клемент Ванденборре, который сорок лет проработал в разведывательной службе <...> подозревается в уничтожении конфиденциальных документов. Пока идет расследование, Ванденборре отстранен от должности и остается дома. Его офис опечатан с конца января», – сообщает 14 февраля издание De Morgen.

Главному контрразведчику королевства вменяют «многочисленные инциденты, связанные с конфиденциальностью» и шпионаж в пользу России. Однако никаких доказательств пока найти не удалось, кроме того, что Ванденборре уничтожил в шредере некие конфиденциальные документы без соблюдения правил.

В Бельгии считают, что обвинения в отношении Ванденборре могут быть связаны с борьбой двух структур: разведывательной службы ADIV и военной разведки.