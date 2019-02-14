Житель Петербурга вписал себя в завещание, чтобы продать чужую квартиру. Сделку на 3,5 млн сорвала полиция

Очередного чёрного риелтора задержали при попытке продать двушку в Московском районе Петербурга. Он успешно подделал завещание, но поторопился избавиться от недвижимости, не до конца оформив право собственности.

Как стало известно «Фонтанке» 14 февраля, без внимания мошенников не осталась смерть владельца двухкомнатной квартиры на Авиационной улице, 11. По версии следствия, в попытке завладеть квадратными метрами 31-летний нигде официально не трудоустроенный местный житель подделал завещание, вписав себя наследником.

Когда документы ушли в Росреестр, фиктивный наследник уже нашёл покупателя и успел заключить предварительный договор купли-продажи. За двушку в девятиэтажке в Московском районе он попросил 3,5 млн. Однако право собственности зарегистрировано не было, а поторопившегося продавца задержали оперативники «мошеннического» отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России.

Как уточнили в петербургском главке, возбуждено уголовное дело о приготовлении к мошенничеству в особо крупном размере. Задержанного проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, его возможных соучастников ищут. Несостоявшийся наследник деятельно раскаялся и отпущен под подписку.