Поскользнулся, очнулся, 500 тысяч: как в Петербурге выбить деньги из нерадивых уборщиков снега и льда

Сотрудники ЖКС забыли почистить лед или посыпать его песочком, а вы поскользнулись и получили травму или на машину с крыши рухнул макет Арктики? «Фонтанка» рассказывает, кто и за сколько компенсирует эти потери.

Сергей Куликов/Интерпресс

Сотрудники ЖКС забыли почистить лед или посыпать его песочком, а вы поскользнулись и получили травму или на машину с крыши рухнул макет Арктики? «Фонтанка» рассказывает, кто и за сколько компенсирует эти потери.

Судебная практика в Петербурге говорит, что шансы добиться выплат, если гололед на тротуарах причинил вам не только моральные страдания, но и физические травмы, высоки. Но только если учесть нюансы и правильно подготовиться к процессу.

В редакционную почту и социальные сети «Фонтанки» ежедневно приходят письма с жалобами на каток на тротуарах Северной столицы. Типичные сообщения от пострадавших выглядят так: «Мой несовершеннолетний сын шёл утром в школу и упал, поскользнувшись, на руку. Сломал её. В травмпункте всё зафиксировано. Куда обращаться, возможна ли компенсация и в каком размере?».

Судебная практика выглядит так. Петербурженка П. около полуночи выносила мусор из своего дома на улице Пугачева. Было скользко, темно, песка или реагентов на дороге к помойке не наблюдалось, и не доходя двух метров до мусорных контейнеров, женщина поскользнулась и упала. Получила травмы, пошла в суд и выиграла. Он взыскал с Жилкомсервиса №3 Красногвардейского района компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей, штраф в размере 150 тысяч рублей, а также судебные расходы – 60 тысяч руб.

Аналогичная ситуация. Гражданка М. вышла из метро «Площадь Александра Невского» и по пути к Александро-Невской лавре поскользнулась на тротуаре. Скорая, суд, победа. Ее физические и нравственные страдания суд постановил оплатить СПб ГУДП «Центр». Помимо компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей, расходов по оплате юридических услуг в размере 18700 рублей, предприятие также обязали выплатить пострадавшей утраченный заработок за период нетрудоспособности - 22635 рублей 97 копеек.

Еще один случай — жительница Северной столицы Н. в полдень проходила около здания «Фитнес Хауса» на Новаторов, где все дороги были завалены снегом, а в одном месте, как оказалось, под ним прятался лед. Она поскользнулась и упала на правую руку. Дочь вызвала женщине скорую помощь, которая отвезла её в больницу на улице Костюшко. Решением Кировского районного суда Санкт-Петербурга требования пострадавшей к ОАО «СПП «Нарвское» были удовлетворены. А это компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей и расходы, связанные с оказанием юридической помощи, в размере 25000 рублей.

Из десятков аналогичных исков, которые были обнаружены «Фонтанкой», большинство были удовлетворены. Иногда районные суды отказывали петербуржцам, но их поправлял городской суд. При в общем-то типовых требованиях и обстоятельствах отказы сводились к нюансам доказательной базы.

Например, в одном случае суду не понравились фотографии с места пришествия, представленные истицей. Как говорится в решении, они «не подтверждают плохого состояния придомовой территории (гололеда) на момент причинения вреда, на фотографиях видно, что посередине тротуара имеется небольшая наледь, однако имеется достаточно места для прохода по очищенной ото льда территории».

В другом случае суду не хватило свидетелей. Например, он отказал в иске к ГУДП «Центр», потому что пострадавшая не предоставила доказательств того, в каком именно месте произошло падение — на придомовой территории или уже на дороге, обслуживаемой предприятием. В материалах дела не было данных очевидцев, которые оказывали ей помощь сразу после падения, потому что она их не записала.

В связи с этим правильный алгоритм действий при неудачном падении следующий. В первую очередь нужно вызвать скорую или обратиться в травмпункт, а также, подавив боль, самому (или попросить кого-то) записать контакты свидетелей, сделать фото с места происшествия. Затем найти ответственного за участок. Если вы упали во дворе или на придомовой территории, то по адресу на сайте «Реформа ЖКХ» можно найти ответственную организацию. Если это были тротуары и улицы города, то список ГУДП и других компаний по районам есть в этом материале «Фонтанки». На территории детских садов, школ, вузов и других госучреждений ответчиком будет выбранная ими для уборки организация. Если вы получили травму на территории родного предприятия, то она может быть признана производственной, и об этом надо уведомить работодателя. Обязательно постарайтесь найти камеры рядом и как можно раньше запросить с них видео, чтобы его не удалили — получить записи может помочь полиция.



Из медучреждения вам понадобится справка с указанием места получения травм и их тяжести. А также надо обязательно сохранить все чеки и квитанции об оплате больничных услуг и лекарств. После этого можно написать претензию предполагаемому виновнику ваших бед, а если он на неё не отреагирует или ответит отпиской (а это почти 100% случаев), то можно смело отправляться в суд. Юристы рекомендуют подкрепить свои притязания обращением в районную прокуратуру с просьбой принять меры.

Если на ваш автомобиль рухнули сосульки с крыши, то алгоритм действий примерно такой же. Только вместо медиков надо вызвать полицию (не ГИБДД), которая зафиксирует место и обстоятельства повреждения. Сотрудники автоинспекции понадобятся, только если машина в момент ЧП двигалась или же её повредила снегоуборочная техника — тогда это оформляется как ДТП. Вероятно, что потребуется провести независимую экспертизу повреждений, чтобы обосновать сумму претензий.

Юрист Андрей Тындик из адвокатского бюро Гессена считает иски по подобным «снежным делам» абсолютно выигрышными. Но в его практике компенсации по ним обычно ниже приведенных «Фонтанкой» сумм и укладываются в десятки тысяч рублей, поэтому за них неохотно берутся юристы.

– С точки зрения интеллектуальной сложности это очень простая история. С точки исполнения судебного акта тоже нет проблем — как правило, ответчики — это живые организации, которые платят, а не фирмы-однодневки. Причем у них, как правило, нет даже особо сил сопротивляться, — отметил он.

Представитель дорожников или ЖКС активно появляется в процессе только во время каких-то серьезных претензий, например если льдина упала на Porsche Cayenne и это грозит внушительной компенсацией. Хотя бывают и заведомо проигрышные комбинации.

Например, журналист «Фонтанки» Федор Погорелов припарковался у дома на Миллионной, 23, со стороны Мошкова переулка, напротив «1001 ночи». И на крышу его автомобиля рухнул центнер льда. Ущерб оценили в 200 тысяч.

«Я сделал оценку ущерба, пошёл со справкой к юристам. Сказали: шансов ноль. Потому что ТСЖ дома находилось в стадии банкротства. Снег сбрасывал руководитель этого ТСЖ, находящийся в конфликте с жильцами и, полагаю, вселенной. Мне объяснили так: ты идёшь в суд. Выигрываешь. И не получаешь ничего, потому что к концу суда ТСЖ банкрот», – рассказал он.

Но без таких поворотов сюжета, по оценке Тындика, рядовой процесс может занять в среднем 3-4 месяца. В случае если дело будут затягивать или оно будет обжаловано — от полугода. Расходы для пострадавшего, который обойдется без юриста, могут быть минимальны – только время. Существенно их увеличить может лишь необходимость серьезной исследовательской экспертизы, цена на которую, по словам специалиста, начинается от 15-20 тысяч рублей и выше. Стоимость услуг юриста минимум еще от 20 тысяч рублей за процесс. В случае выигрыша дела эти затраты компенсирует ответчик.

Илья Казаков,

«Фонтанка.ру»