В США суд постановил опубликовать документы по делу о смерти Михаила Лесина
Суд округа Колумбия предписал властям американской столицы обнародовать результаты аутопсии и документы по делу бывшего министра печати Михаила Лесина, которого обнаружили мертвым в гостинице в ноябре 2015 года. Такое решение американской Фемиды последовало после иска «Радио Свобода» (входит в список СМИ-иноагентов российского Минюста) к американским властям.
Патологоанатомическому бюро дали срок до 20 февраля, чтобы опубликовать электронную переписку, результаты аутопсии и прочие документы. Часть сведений может носить конфиденциальный характер. Об этом 14 февраля рассказал корреспондент «Радио Свобода» в США Майк Экель.
Ранее городские встали отказывались от публикации информации, ссылаясь на тайну частной жизни, а также негативное влияние на имидж полиции и ФБР, которые проводили расследование. Суд отклонил эти аргументы. Решение может быть обжаловано.
Федеральное бюро расследований США ранее опубликовало материалы по делу о смерти Михаила Лесина, подтверждающие, что он скончался в результате несчастного случая.
Справка:
Тело Михаила Лесина нашли в отеле «Дюпон Серкл» в Вашингтоне 5 ноября 2015 года. Видео с камер наблюдения позволило установить, что в последний раз он вошел в свой номер накануне утром.
«Расследование установило, что нет никаких доказательств того, что Лесин скончался в результате убийства или противозаконных действий третьих лиц», — говорится в документах.
Согласно заключению экспертов, бывший министр умер от тупых травм головы в сочетании с травмами шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, причиной которых стали падения в состоянии острого алкогольного отравления.
Майк Экель, в свою очередь, ссылается на очевидца, который считает, что Лесин в момент смерти мог быть в номере не один.
Михаил Лесин занимал пост министра по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций с 1999 по 2004 год. Затем в течение пяти лет был советником президента России, курировал вопросы развития СМИ и информационных технологий. В 2013 – 2015 годах возглавлял "Газпром-медиа холдинг".