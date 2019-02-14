В США суд постановил опубликовать документы по делу о смерти Михаила Лесина

Суд округа Колумбия предписал властям американской столицы обнародовать результаты аутопсии и документы по делу бывшего министра печати Михаила Лесина, которого обнаружили мертвым в гостинице в ноябре 2015 года. Такое решение американской Фемиды последовало после иска «Радио Свобода» (входит в список СМИ-иноагентов российского Минюста) к американским властям.

Патологоанатомическому бюро дали срок до 20 февраля, чтобы опубликовать электронную переписку, результаты аутопсии и прочие документы. Часть сведений может носить конфиденциальный характер. Об этом 14 февраля рассказал корреспондент «Радио Свобода» в США Майк Экель.

Ранее городские встали отказывались от публикации информации, ссылаясь на тайну частной жизни, а также негативное влияние на имидж полиции и ФБР, которые проводили расследование. Суд отклонил эти аргументы. Решение может быть обжаловано.

Федеральное бюро расследований США ранее опубликовало материалы по делу о смерти Михаила Лесина, подтверждающие, что он скончался в результате несчастного случая.