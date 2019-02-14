Новость в картинке: аналитики подсчитали, сколько в России машин

По состоянию на 1 января 2019 года в России насчитывается 51,8 миллиона единиц автомобильной техники. Большую часть автопарка закономерно занимают легковушки.

Как сообщает 14 февраля аналитическое агентство «Автостат», на легковые автомобили приходится 84% всего автотранспорта в стране. В количественном выражении это 43,5 миллиона машин. Легкая коммерческая техника занимает 8% автопарка, а доля грузовиков составляет более 7%.

На автобусы приходится лишь около 1% парка автомобильной техники. Их в РФ насчитывается немногим более 0,4 миллиона.

По оценке Росстата, на 1 января 2019 года в России насчитывается 146,8 миллиона жителей.