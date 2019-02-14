В Москве умер народный артист Сергей Захаров

Народный артист России Сергей Захаров умер в Москве на 69-м году жизни. Информацию о смерти певца 14 февраля подтвердили в региональном Союзе концертных деятелей.

По данным нашего издания, исполнитель умер в одной из больниц столицы.

Сергей Захаров родился в 1950 году в Николаевской области Украины. Поступал в Гнесинское училище, но окончил Ленинградское музыкальное училище имени Римского-Корсакова, так как в 1973 году перешёл на работу в Ленинградский мюзик-холл.

Получив в 1974 году первую премию на международном конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии и «Сопот-1974» в Польше, он стал одним из самых популярных молодых исполнителей на советской эстраде.

В 1977 году был осуждён за драку и получил один год заключения. Отбывал срок в городе Сланцы.

До 1985 года работал в Ленинградском мюзик-холле, затем в филармониях разных городов России. В 1985 году стал солистом арт-агентства Союза концертных деятелей Ленинграда.

В 1986 году состоялся первый сольный концерт в Государственном центральном концертном зале «Россия». На сцене самого престижного зала страны Сергей Захаров впервые предстал перед зрителем в роли искромётного Дон Жуана, пылкого Дон Кихота, лирического Мистера Икса. Многие сольные программы певца были показаны по Центральному телевидению.

В 1996 году певец перенёс клиническую смерть: дал 60 концертов в поддержку избирательной кампании Ельцина и перенапрягся. В том же году получил звание народного артиста страны.

На 3 марта 2019 года был запланирован концерт артиста в концертном зале у Финляндского вокзала.