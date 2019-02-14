Мата Хари, Грета Гарбо и стилист объединились ради помощи маленькой девочке

Что может собрать в одном месте экзотическую шпионку, кинодиву и основателя школы стиля? Их объединила маленькая девочка Катя, которой нужна помощь.

Современный благотворительный фонд не просто просит денег и выстраивает отношения с благотворителями с позиции дай-дай. Сейчас фонд выступает как организация, которая может дать ещё что-то, кроме морального удовлетворения и чувства свершенного благого дела – благотворительные акции, флешмобы, специальные мероприятия, забеги, марафоны. Одним словом, современный фонд стал полноценным поставщиком социально-культурных услуг.

Досуговая и культурная составляющая является одним из важных элементов в работе благотворительной организации. Формы мероприятий становятся всё интереснее, а в благотворительность включены уже почти все сферы бизнеса. Петербургский Благотворительный фонд «Ресурс», помогающий детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, не исключение. Команда Фонда постоянно организует различные акции, чтобы помочь своим подопечным.

Например, «Ресурс» ежегодно проводит благотворительный «Bazar’чик», участвовать в котором можно в разных форматах: жертвуя собственные вещи и аксессуары, либо приобретая то, что придётся по душе. В ноябре прошлого года это мероприятие помогло мальчику с редким генетическим заболеванием – миодистрофия Дюшенна – попасть на курс реабилитации в Центре Междисциплинарных Технологий и Реабилитации.

Поддерживают Фонд звёзды спорта, актёры театра и кино, музыканты и телеведущие. Знаменитости не только совершают частные пожертвования, но и своим примером и активной позицией призывают тех, кто любит их и доверяет им, не оставаться равнодушными. Так, например, актрисы Карина Разумовская и Полина Сидихина стали участниками акции «#благотворительнаялавка». На целый день они сменили свое обычное амплуа и стали хозяйками «Лавки сладостей» в одном из петербургских ресторанов, предлагая гостям заведения приобрести сладости, которые они лично упаковывали для всех желающих помочь Фонду.

На днях «Ресурс» организовал благотворительный вечер, на котором консультант по имиджу, основательница школы стиля Эка Чохури рассказала гостям о жизни самых стильных женщин ХХ века: сколько у них было платьев, какие уловки были в их арсенале, как при отсутствии данных «стандартной красоты» они захватывали сердца и умы миллионов. Раскрытие секретов красавиц минувшей эпохи стали «аперитивом» к просмотру кинофильма «Мата Хари» в главной роли с великой Гретой Гарбо.

Благотворительный вечер был организован в поддержку сбора средств на подопечную благотворительного фонда «Ресурс» — Быковой Кати. Организаторы и гости мероприятия собрались ради общей цели: помочь малышке из Перми. У девочки ДЦП, но она очень усердная и старательная.

Катя мечтает научиться двигаться самостоятельно. Для этого ей необходимо регулярно проходить курсы реабилитации. На ближайший требуется 50 тысяч рублей. На благотворительном вечере удалось собрать половину суммы.

Тем не менее важным остаётся помощь неравнодушных людей – без этой поддержки фондам и их подопечным не справиться. Частные жертвователи также оказали помощь Кате. Сейчас остаётся собрать 13 296 руб.

Помочь осуществить мечту Кати можете и вы, сделав пожертвование.