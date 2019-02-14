«Алмаз – Антей» примет участие в оборонной выставке в Абу-Даби

«Алмаз – Антей» представит продукцию военного назначения на 14-й Международной оборонной выставке IDEX 2019, которая пройдет с 17 по 21 февраля 2019 года в столице Объединённых Арабских Эмиратов.

В мероприятии примут участие три дочерних общества холдинга: ПАО «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина», АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» и АО «Ульяновский механический завод».

«Участие в IDEX 2019 направлено на укрепление имиджа Концерна как надежного поставщика эксклюзивной оборонной продукции для российских Вооруженных сил и зарубежных заказчиков, а также расширение круга потенциальных заказчиков продукции среди стран Ближневосточного региона», – заявил заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз – Антей» по производственно-технологической политике Александр Ведров, возглавляющий делегацию холдинга на выставке.

Заместитель генерального директора подчеркнул, что Концерн неизменно демонстрирует техническую независимость, экономическую стабильность и высокую конкурентоспособность выпускаемой продукции.

В виде моделей на объединенном стенде Концерна будут представлены зенитные ракетные системы (ЗРС) большой дальности, зенитные ракетные комплексы (ЗРК) средней и малой дальности.

Посетители объединённого стенда Концерна смогут ознакомиться с информацией о комплексах средств автоматизации «Байкал-1МЭ», «Фундамент-МЭ (МАЭ)», «Крым-КТЭ», ЗРС С-400 «Триумф», «Антей-2500», системе ПВО С-300ПМУ2 «Фаворит», ЗРК «Бук-М2Э», «Тор-М2Э», «Тор-М2К», «Тор-М2КМ», ЗПРК «Тунгуска-М1», ЗСУ-23-4 «Шилка-М4», автономном тренажере 9Ф678М изделия 9А331МЭ, УМТК 9Ф6021Э «Адъютант», а также о возможностях Концерна по модернизации и ремонту ранее поставленной техники.

На отдельном мониторе будет представлена информация о продукции военного назначения для ВМФ, в том числе зенитных ракетных комплексах морского базирования «Риф-М» и «Штиль-1».

В рамках выставки представители Концерна планируют провести ряд встреч и переговоров с потенциальными заказчиками продукции Концерна.

Справка о компании АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей"