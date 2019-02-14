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Общество
14.02.2019 11:00
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Россиян будут предупреждать о пенсии за 15-20 лет. Пенсионный фонд запустит роботизированную рассылку

Пенсионный фонд России будет информировать население о возможных выгодах от пенсионного страхования за 15-20 лет до выхода на пенсию. Об этом 14 февраля сообщил глава ПФР Антон Дроздов в ходе сессии «Финансовая грамотность населения как основа финансовой стабильности» в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Все помнят, что были «письма счастья» в свое время, но они были не очень понятные… И мы собираемся также запустить проект, называется «Моя пенсия», взять целевую аудиторию — тех граждан, которые уже имеют некую трудовую историю, но им еще 15-20 лет до пенсии, и адресно идти к ним через роботизированную рассылку, через моделирование жизненных ситуаций показать им, что сейчас у них происходит, сколько бы они сейчас получили пенсию, если бы они продолжали работать в этом же объеме, и что нужно делать, чтобы за оставшееся время получить максимально возможную выгоду от пенсионного страхования», — цитирует Дроздова RNS.

С 1 января 2019 года в России началось повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Увеличение возраста выхода на пенсию будет постепенным: переходный период продлится десять лет и завершится в 2028 году.

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