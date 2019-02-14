«Выстрелом себе в ногу» назвал Силуанов новый законопроект США о санкциях против госдолга РФ

Американские санкции против российского госдолга ударят в первую очередь по иностранным инвесторам. Такое мнение на Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля выразил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

«Сами себе в ногу выстрелят»,— сказал чиновник, комментируя законопроект сенаторов, который предполагает запрет инвестиций в новый российский госдолг.

По словам главы Минфина, у России есть необходимая база для реагирования на санкции и защиты своих компаний.

«Если речь идет о банках, то мы с ЦБ создали необходимые буферы, возможности реагирования на такого рода ограничения. Здесь и ликвидность, и поддержка государственная таких банков с тем, чтобы ни в коем случае не пострадали вкладчики, с тем, чтобы осуществлялись расчеты в этих банках»,— сказал Силуанов, слова которого приводит «Коммерсантъ».

Напомним, вчера стало известно, что сенаторы Линдсей Грэм и Боб Менендес подготовили проект санкций против России — за якобы вмешательство в выборы других стран. Речь идет об ограничениях в адрес банков, энергетических компаний, суверенного долга. Сенаторы рассчитывают ввести санкции и против проектов по сжижению природного газа (СПГ) за пределами страны. Также наказание предлагается распространить на физические лица, «связанные с Владимиром Путиным и замешанные в коррупции». Помимо прочего, сенаторы хотят наложить ограничения на российский судостроительный сектор из-за задержания украинских кораблей в районе Керченского пролива. Также санкции грозят 24 сотрудникам ФСБ, которых считают причастными «к нападению в Керченском проливе».

Рубль отреагировал на новость падением на торгах.

При этом законопроект еще далеко не принят — его должны поддержать обе палаты конгресса и подписать Дональд Трамп.